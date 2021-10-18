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SUBÜ uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen 9. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

SAKARYA 18.10.2021, 18:16
SUBÜ uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen 9. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

SUBÜ bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen 9. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. SUBÜ’nün yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Akademik Platform’un da organizasyon ortaklarından olduğu sempozyuma çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda davetli konuşmacı olarak HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, ‘Return of Research and Development (R&D) Outputs to Common Impact Value’ (Araştırma ve Geliştirmenin Geri Dönüşü Ortak Etki Değeri Çıktıları) başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

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