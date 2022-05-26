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SUBÜ UBF’de iş teklifi oranı yüzde 88

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin konferans salonunun açıldığı programa katılan ve daha sonra öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Türkiye’nin hiçbir yerinde yüzde 88 oranında iş teklifi alan başka bir fakülte yoktur. Böyle bir fakültede okumak sizler için bir ayrıcalık” dedi.

SAKARYA 26.05.2022, 11:36
SUBÜ UBF’de iş teklifi oranı yüzde 88

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin konferans salonunun açıldığı programa katılan ve daha sonra öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Türkiye’nin hiçbir yerinde yüzde 88 oranında iş teklifi alan başka bir fakülte yoktur. Böyle bir fakültede okumak sizler için bir ayrıcalık” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çelik, SAMİB Yönetim Kurulu Üyesi Günay Güneş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından ‘Rektör-Öğrenci Buluşması’ gerçekleştirildi. Etkinlik tavuk pilav ikramıyla tamamlandı.

Konferansın hayırlar üretmesini dileyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Öğrenci kardeşlerimiz bize zaman zaman “aktivite yapacağız ama onun için güzel bir mekânımız yok” diye serzenişte bulunuyorlardı. Artık akademisyenlerimiz ve iş dünyamızla birlikte çok güzel aktiviteler gerçekleştirilecektir. Bir takım sıkıntılar yaşandığının farkındayız ama işe pozitif tarafından bakmak lazım. Türkiye’nin hiçbir yerinde yüzde 88 oranında iş teklifi alan başka bir fakülte yoktur. Böyle bir fakültede okumak sizler için bir ayrıcalık. Bunun gerçekleşmesini sağlayan hocalarımıza, hiçbir zaman yalnız bırakmayan SAMİB’e ve yüzümüzü kara çıkarmayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Elbette bir ilçede olmanın sıkıntıları yaşanıyor. Sosyal alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bugünümüz düne göre çok daha iyi, geleceğimiz de bugünümüze göre çok daha iyi olacak. Yeni bölümlerle, yurtlarla ve sosyal bir takım imkânlarla birlikte çok daha iyiye doğru gideceğiz” diye konuştu.

İlk olarak 2014 yılında öğrenci aldıklarını vurgulayan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Esen, “Bugün 8 yıllık bir hasretimiz sona erdi. Konferans salonu açılmasını çok beklemiştik. Okulumuz 2018 yılında SUBÜ’ye bağlandıktan sonra özellikle Rektör hocamızın üniversitenin yeniden yapılanması ve kurgulanması aşamasına verdiği çok değerli katkılar var. Salonumuzun yapım aşamasında da kendisinin ve Kaynarca Belediye Başkanımızın değerli katkıları oldu. Son derece sosyal bir fakülteyiz. Öğrencilerimiz çok sayıda sosyal etkinlik düzenliyorlar. Böyle bir salona ihtiyacımız vardı. Bugün başlayan Uluslararası Ticaret ve Kariyer Günleri etkinliğimiz de 3 gün sürecek ve çok değerli misafirleri bu salonda konuk edeceğiz” şeklinde konuştu.

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