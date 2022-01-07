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SUBÜ Turizm İşletmeciliği’ne tam akreditasyon

SUBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, Türkiye’nin tek akreditasyon sistemi TURAK tarafından ‘tam akreditasyon’ ile akredite edildi. Akreditasyon, bölüm mezunu öğrencilere önemli avantajlar sağlayacak.

SAKARYA 07.01.2022, 09:52
SUBÜ Turizm İşletmeciliği’ne tam akreditasyon

SUBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, Türkiye’nin tek akreditasyon sistemi TURAK tarafından ‘tam akreditasyon’ ile akredite edildi. Akreditasyon, bölüm mezunu öğrencilere önemli avantajlar sağlayacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, Türkiye’de turizm alanında tek akreditasyon sistemi olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından ‘tam akreditasyon’ ile akredite edildi. Programın akreditasyonu 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Akreditasyonla öğrenciler daha yetkin bireyler olarak mezun edilebilecek, aldıkları eğitim sektörde karşılık bulabilecek ve böylelikle üniversitenin ardından istihdam olanaklarına ulaşma noktasında daha avantajlı olabilecekler.

2021 yılının Aralık ayında yürütülen ara değerlendirme sonucunda Turizm İşletmeciliği Lisans Programı’nın ilgili başlıklarda yeterli puanları aldığını kaydeden SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Başlıklar arasında; öğrenciler, program öğretim amaçları, program çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, sürekli iyileştirme ve programa özgü ölçütler gibi başlıklar bulunuyordu. Tüm bu başlıklarda yeterliliğimizi ispat ederek tam akredite olmayı başardık. Türkiye’de turizm alanında az sayıdaki ‘kalite sertifikalı’ bölümden birisiyiz. Başarımızda özellikle yabancı dil öğretimi, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ve sektörel başarıya yönelik geliştirdiğimiz müfredatın önemli katkıları oldu. Akreditasyon sistemleri bölümlerin öğretim faaliyetlerini uluslararası ölçütlere göre baştan sona yeniden tasarlamayı gerektiriyor. Turizm İşletmeciliği Bölümümüz de çağın gerektirdiği, yetkinlik odaklı ve turizm sektörünün temel ihtiyaçlarını gözeten nitelikli öğretim uygulamaları geliştirerek tam akredite oldu” diye konuştu.

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