SUBÜ tüm birimleriyle afetlere hazırlanıyor

SUBÜ’nün tüm birimlerinden akademik ve idari personel ile öğrencilerin afetler ve ilgili süreçte yapılması gerekenlere ilişkin bilinçlendirilmesi amacıyla, AFAD tarafından eğitimler düzenleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ‘Afet Eğitim Seminerleri’ tamamlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ve Sakarya Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve idari personelleri ile öğrencileri eğitimden yararlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği eğitimlerde afetler konusunda bilinç kazanılmasını sağlamak amaçlandı. Ayrıca afetlere her an hazır olmanın önemine vurgu yapılırken, bunun için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da eğitimci olarak yer aldı. Eğitimlere ilişkin SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimiz bir deprem bölgesi ve insanlarımız yıllardır bu gerçekle yaşıyor. Öğrencilerimizle birlikte tüm personelimizin afetler konusunda bilinçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda AFAD iş birliği ile başlattığımız eğitimlerin bir bölümünü tamamlamış olduk. Önümüzdeki süreçte diğer birimlerimizde de eğitimlerimiz devam edecek” denildi.