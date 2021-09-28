SUBÜ Teknoloji Fakültesinde ilk ders: Enerji, nükleer ve maden

SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde 2021-2022 Akademik Yılı TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı tarafından verilen ilk ders ile başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde 2021-2022 Akademik Yılı ilk ders etkinliği ile başladı. Fakültenin ilk dersini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı verdi. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Balıkçı etkinlik sonunda öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı; Teknoloji Fakültesi’nin ilk dersinde TENMAK’a bağlı kurumlardan Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN), Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’nün (NATEN) faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanları ile ilgili yürütülen projeleri ve yerli ürünleri tanıttı. TENMAK’ın Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla faaliyet alanları doğrultusunda yeni ürünler üretmeyi, mevcut ürünleri geliştirmeyi ve dünyada önemli bir yer edinmeyi hedeflediklerini ifade etti.