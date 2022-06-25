SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Dekan Prof. Dr. Yusuf Çay görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tatlı’ya devretti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde görev süresi dolan Prof. Dr. Yusuf Çay, görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı’ya devretti. Devir-teslim töreninde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.

Devir teslim töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Biz Yusuf hocamızla devam etmeyi arzu ediyorduk ancak kendisi devam edemeyeceğini söyleyince bir hafta kadar gecikmeli de olsa göreve Zafer hocamızı atadık. Yusuf hocamız özellikle akreditasyonla ilgili olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Teknoloji Fakültesi üniversitemizin amiral gemisiydi bundan sonra da öyle olacak. Fakültedeki hocalarımızın bir bölümü araştırma merkezlerimizde ve meslek yüksekokullarımızda görev alarak bizlere yardımcı olmayı sürdürüyor. Türkiye’deki Teknoloji Fakülteleri arasında lider konumda bulunan bir fakülteye sahibiz. +1 Eğitim Modelimiz bize birçok üniversitenin ulaşamadığı noktada olduğumuz bir farklılık kazandırıyor. Başta Yusuf hocamız ve yönetimde yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Zafer hocamız meslek yüksekokullarında ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde idari görevlerde çalıştı. Yurt dışı tecrübeleri ve proje deneyimleri oldukça fazla. Bu deneyimleri icraata dönüştürmek kıymetli. Yeni görevinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Görev süresindeki destekleri nedeniyle Rektör Sarıbıyık’a teşekkür eden Prof. Dr. Yusuf Çay, “Fakültemizin bir vizyonu ve misyonu var. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince bunu devam ettirmeye çalıştık. Üniversitenin yeni kurulmuş olması ve pandemiyi yaşamamız nedeniyle zor süreçler oldu. Ancak eksikliklerin ortaya çıkmaması için yoğun çabalar gösterdik ve bu süreçlerin üstesinden geldik. İdari görevler gelip geçicidir. Bundan sonra akademisyen olarak çalışmalarımı sürdürecek ve ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmaya devam edeceğim. Sayın dekanımıza yeni görevi hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Zafer Tatlı ise, “Bana bu görevi layık gördükleri için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Teknoloji Fakültesi kurulduğu günden bugüne çok iyi bir yere geldi. Bunda Yusuf hocamızın da önemli katkıları oldu. Ben de devraldığım bu bayrağı hocalarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla daha ileri noktalara taşımaya çalışacağım” şeklinde konuştu.