SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne akreditasyon

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, SPORAK tarafından akredite edildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık kalite çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederken Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ise ilkleri başardıklarını kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi. Akreditasyon 15 Haziran 2022 ve 15 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 yıl boyunca geçerli olacak. 2’nci yılda yapılacak raporla ara değerlendirme sonucuna göre akreditasyon süresi 3 yıl daha uzatılabilecek. SPORAK Değerlendirme Takımı 27-29 Mart 2022 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Toksöz başkanlığında SUBÜ’ye bir saha ziyareti gerçekleştirmişti.

Kalitenin tesadüf olmadığını ve bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Teknoloji ve Turizm Fakültelerimizin ardından Spor Bilimleri Fakültemizin de akredite olması bizleri mutlu etti. Yükseköğretim Kalite Kurulu da (YÖKAK) üniversitemize gerçekleştirdiği ziyarette bizi genç ve dinamik bir üniversite olarak tanımlamıştı. Henüz 4’üncü yılını yeni kutlayan bir üniversite olarak kalite çalışmalarımızda büyük bir mesafe kat ettik. Bu alanda ve diğer alanlarda gelişimimizi sürdüreceğiz” dedi.

Son dönemlerde akademik anlamda önemli işler yaptıklarını vurgulayan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Geride bıraktığımız yılda akademik teşvikte Türkiye’de Spor Bilimleri Fakülteleri arasında 3’üncü sıradaydık. +1 Eğitim Modeli’ni ilk başlatan Spor Bilimleri Fakültesi de biz olduk. Yine bu anlamda birçok iş birliğine imza attık. Yeni lisansüstü programlarımız açıldı. Tüm bunların yanında bağımsız bir değerlendirme ekibi tarafından Spor Yöneticiliği Bölümümüzün akredite olması bizlere haklı bir gurur yaşattı. Diğer bölümlerimizin de mezunlarını vermesiyle onlar için de akreditasyon başvurularımız olacak” diye konuştu.