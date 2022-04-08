SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden, Spor Lisesi’ne destek

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi kapılarını 1 ay boyunca çeşitli eğitici ve öğretici etkinliklerle Sakarya Spor Lisesi öğrencilerine açtı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Spor Lisesi’nin hazırladığı ‘Benim Şehrim, Benim Üniversitem’ isimli proje çerçevesinde kapılarını lisenin öğrencilerine açtı. Sakarya Spor Lisesi 11’inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte 8 grup halinde SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde gün boyu süren çeşitli ders, etkinlik ve uygulamalarda yer aldı. Ayrıca her gelen grup için fakültede ve bölümlerde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

1 ay süren uygulama neticesinde Sakarya Spor Lisesi Müdürü Serkan Güneş ve lisenin öğretmenleri, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu’na iş birliği için teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapılan görüşmelerde ilerleyen süreçte de benzer etkinliklerde iş birliğinin sürdürülmesi noktasında kanaat birliğine varıldı.