SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “İnovasyon turizm alanında da önemli”

SUBÜ Turizm Fakültesi’nin gerçekleştirdiği ve birçok üniversiteden akademisyen ve lisansüstü öğrenciyi bir araya getiren 20’nci Geleneksel Turizm Sempozyumu’nda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnovasyon turizm alanında da önemli. Bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulamalıyız” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi tarafından 20’nci Geleneksel Turizm Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış oturumunda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve SUBÜ öğrenci ile akademisyenlerinin katıldığı sempozyumda; 44 bildiri 4 oturumda ikili paralel oturum aracılığıyla sunuldu. Tüm bildirilere özet bildiri kitabında yer verildi. Sempozyum Elite World Sapanca Otel’de düzenlenen kapanış toplantısı ile son buldu. Yazarlar çalışmalarını tercihleri doğrultusunda tam metin ‘Bildiri’ ya da SUBÜ’nün ‘Turizmde Yeni Trendler Dergisi (JOINNTT)’ özel sayısında yayınlatabilecekler.

Açılış konuşmasını yapan ve Geleneksel Turizm Sempozyumu’nun kurumsal bir hal aldığını söyleyen SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Genç bir araştırma görevlisiyken bu organizasyonda ilk defa yer almıştım. Yüksek lisans öğrencilerimizin heyecanına eşlik etmiştim. 20 yıl önce başlayan bu organizasyon ihtimal ki bir hayalle başlamış, muhtemelen lisansüstü eğitim alan ve bilgi üretmeye çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları eserleri kamuoyuyla paylaşmalarına vesile olmak ve onlara katkı sağlamak amacıyla planlanmıştı. Faaliyetlerin içerisinde Sapanca Kaymakamımız ve Taraklı Kaymakamımız da vardı. Demek ki çok vizyoner insanlarmış. Sakarya için turizmde bir gelecek öngörmüşler ve bizi desteklemişler. Sempozyumun kurumsallaşması yolunda diğer üniversitelerin işin içerisine girmesi de ayrı bir ivme kazandırdı. Bu aynı zamanda lisansüstü öğrencilerimizi çalıştırarak kendi bölgemizle ilgili turizme katkı sunma faaliyeti. Yerel bakış açısını değerlendiren çalışmalar ise oldukça kıymeti oluyor” dedi.

“Bungalov turizmi için araştırma çağrısı”

Pandemi sonrasında değişen dünyada turizmin değişimini de yakından takip ettiklerini belirten Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, “Konaklama turizminden kültür turizmine kadar birçok alanda etkilerini hissediyoruz. Turizm globalleşen dünyada kültürlerin etkileşimini mümkün kılan çok hassas bir sektör. Bir yerde birisi hapşırsa turizm bundan etkileniyor. İnanıyorum ki ülkemizde turizm, geçmiş tecrübeleri ve üniversitelerimizden sahaya yayılacak bilgilerle kendi yolunu daha dinamik ve temelleri daha sağlam bir şekilde ilerletecektir. Pandemiden sonra enflasyonist baskılar, gıda enflasyonu, kıtlık ve çevresel faktörler de ortaya çıktı. Turizm bunların tam ortasında yer alıyor. Sürdürülebilir turizm anlamında aslında sadece yeme, içme ve güneşlenme değil; insanların bütün fonksiyonlarını etkileyen bir alan olduğunu görüyoruz. Ekonomik olmanın yanında, sağlık turizminden spor turizmine kadar çok geniş, çok derin ve çok da anlamlandırılabilir bir alan. Biz turizmi önemsiyoruz. Bu sempozyumdan çıkacak bildirilerin sahaya yansımasını umuyoruz. Özellikle ilçemizde gittikçe yaygınlaşan bungalov turizmi noktasında saha araştırmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimize daha ayakları basan bir yol çizmek istiyoruz” diye konuştu.

“Doğru hizmet üretmeliyiz”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte turizm sektörünün de hızlı bir değişim ve gelişimin eşiğinde olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Değişimi gerçekleştirecek olanlar ise gençler. Onun için buradaki araştırma görevlisi ya da lisansüstü eğitim alan arkadaşlarımızın bakış açısı, bu değişimin öncüsü olacaktır. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü 20 yıl önce başlatılan bir uygulama günümüzde farklı bir yere geliyor ve sürekli gelişime ışık tutuyor. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İnovasyon turizmde de önemli. Bizim bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulayarak hareket etmemiz ve turizm sektöründe doğru hizmet üretmemiz gerekiyor. Bu yolda yapmamız gereken bir takım işler olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“Sakarya turizmdeki gelişmelere açık”

Rektör Sarıbıyık, “Günümüzde artık çok yıldızlı otellerden daha çok; müstakil, bireysel, doğayla iç içe turizme doğru bir yöneliş var. Bu anlamda Sapanca tam da İstanbul’un yakınında, doğayı seven insanların da çok ilgi duyduğu bir bölge olmaya başladı. Sapanca Belediyemiz bu gelişimi çok hızlı bir şekilde destekledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok farklı bölgelerden araştırmacılarımız burada. Tüm bunları harmanladığımızda ülkemizle ilgili güzel gelişmelerin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Sakarya da özellikle doğasıyla, deniziyle, gölleriyle, yaylalarıyla turizm sektöründeki gelişmelere açık bir şehir. Spor turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da son derece kıymetli çalışmaların da yapılabileceği bir şehir. Biz de üniversitemizde bu alana gerek akademik gerekse teknik destek olarak hizmet etmeye, nitelikli insan kaynağı oluşturmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.