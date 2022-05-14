banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “İnovasyon turizm alanında da önemli”

SUBÜ Turizm Fakültesi’nin gerçekleştirdiği ve birçok üniversiteden akademisyen ve lisansüstü öğrenciyi bir araya getiren 20’nci Geleneksel Turizm Sempozyumu’nda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnovasyon turizm alanında da önemli. Bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulamalıyız” dedi.

SAKARYA 14.05.2022, 10:43
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “İnovasyon turizm alanında da önemli”

SUBÜ Turizm Fakültesi’nin gerçekleştirdiği ve birçok üniversiteden akademisyen ve lisansüstü öğrenciyi bir araya getiren 20’nci Geleneksel Turizm Sempozyumu’nda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnovasyon turizm alanında da önemli. Bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulamalıyız” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi tarafından 20’nci Geleneksel Turizm Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış oturumunda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve SUBÜ öğrenci ile akademisyenlerinin katıldığı sempozyumda; 44 bildiri 4 oturumda ikili paralel oturum aracılığıyla sunuldu. Tüm bildirilere özet bildiri kitabında yer verildi. Sempozyum Elite World Sapanca Otel’de düzenlenen kapanış toplantısı ile son buldu. Yazarlar çalışmalarını tercihleri doğrultusunda tam metin ‘Bildiri’ ya da SUBÜ’nün ‘Turizmde Yeni Trendler Dergisi (JOINNTT)’ özel sayısında yayınlatabilecekler.

Açılış konuşmasını yapan ve Geleneksel Turizm Sempozyumu’nun kurumsal bir hal aldığını söyleyen SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Genç bir araştırma görevlisiyken bu organizasyonda ilk defa yer almıştım. Yüksek lisans öğrencilerimizin heyecanına eşlik etmiştim. 20 yıl önce başlayan bu organizasyon ihtimal ki bir hayalle başlamış, muhtemelen lisansüstü eğitim alan ve bilgi üretmeye çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları eserleri kamuoyuyla paylaşmalarına vesile olmak ve onlara katkı sağlamak amacıyla planlanmıştı. Faaliyetlerin içerisinde Sapanca Kaymakamımız ve Taraklı Kaymakamımız da vardı. Demek ki çok vizyoner insanlarmış. Sakarya için turizmde bir gelecek öngörmüşler ve bizi desteklemişler. Sempozyumun kurumsallaşması yolunda diğer üniversitelerin işin içerisine girmesi de ayrı bir ivme kazandırdı. Bu aynı zamanda lisansüstü öğrencilerimizi çalıştırarak kendi bölgemizle ilgili turizme katkı sunma faaliyeti. Yerel bakış açısını değerlendiren çalışmalar ise oldukça kıymeti oluyor” dedi.

“Bungalov turizmi için araştırma çağrısı”

Pandemi sonrasında değişen dünyada turizmin değişimini de yakından takip ettiklerini belirten Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, “Konaklama turizminden kültür turizmine kadar birçok alanda etkilerini hissediyoruz. Turizm globalleşen dünyada kültürlerin etkileşimini mümkün kılan çok hassas bir sektör. Bir yerde birisi hapşırsa turizm bundan etkileniyor. İnanıyorum ki ülkemizde turizm, geçmiş tecrübeleri ve üniversitelerimizden sahaya yayılacak bilgilerle kendi yolunu daha dinamik ve temelleri daha sağlam bir şekilde ilerletecektir. Pandemiden sonra enflasyonist baskılar, gıda enflasyonu, kıtlık ve çevresel faktörler de ortaya çıktı. Turizm bunların tam ortasında yer alıyor. Sürdürülebilir turizm anlamında aslında sadece yeme, içme ve güneşlenme değil; insanların bütün fonksiyonlarını etkileyen bir alan olduğunu görüyoruz. Ekonomik olmanın yanında, sağlık turizminden spor turizmine kadar çok geniş, çok derin ve çok da anlamlandırılabilir bir alan. Biz turizmi önemsiyoruz. Bu sempozyumdan çıkacak bildirilerin sahaya yansımasını umuyoruz. Özellikle ilçemizde gittikçe yaygınlaşan bungalov turizmi noktasında saha araştırmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimize daha ayakları basan bir yol çizmek istiyoruz” diye konuştu.

“Doğru hizmet üretmeliyiz”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte turizm sektörünün de hızlı bir değişim ve gelişimin eşiğinde olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Değişimi gerçekleştirecek olanlar ise gençler. Onun için buradaki araştırma görevlisi ya da lisansüstü eğitim alan arkadaşlarımızın bakış açısı, bu değişimin öncüsü olacaktır. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü 20 yıl önce başlatılan bir uygulama günümüzde farklı bir yere geliyor ve sürekli gelişime ışık tutuyor. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İnovasyon turizmde de önemli. Bizim bilgiden pazara giden yolu doğru bir şekilde kurgulayarak hareket etmemiz ve turizm sektöründe doğru hizmet üretmemiz gerekiyor. Bu yolda yapmamız gereken bir takım işler olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“Sakarya turizmdeki gelişmelere açık”

Rektör Sarıbıyık, “Günümüzde artık çok yıldızlı otellerden daha çok; müstakil, bireysel, doğayla iç içe turizme doğru bir yöneliş var. Bu anlamda Sapanca tam da İstanbul’un yakınında, doğayı seven insanların da çok ilgi duyduğu bir bölge olmaya başladı. Sapanca Belediyemiz bu gelişimi çok hızlı bir şekilde destekledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok farklı bölgelerden araştırmacılarımız burada. Tüm bunları harmanladığımızda ülkemizle ilgili güzel gelişmelerin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Sakarya da özellikle doğasıyla, deniziyle, gölleriyle, yaylalarıyla turizm sektöründeki gelişmelere açık bir şehir. Spor turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da son derece kıymetli çalışmaların da yapılabileceği bir şehir. Biz de üniversitemizde bu alana gerek akademik gerekse teknik destek olarak hizmet etmeye, nitelikli insan kaynağı oluşturmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
20°
açık