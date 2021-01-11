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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, derslerin tamamlanmasının ardından final değerlendirmeleri öncesinde ‘Rektörle Final Öncesi’ başlıklı programda öğrencilerle buluştu.

SAKARYA 11.01.2021, 17:43
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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, derslerin tamamlanmasının ardından final değerlendirmeleri öncesinde ‘Rektörle Final Öncesi’ başlıklı programda öğrencilerle buluştu.

SUBÜ’de derslerin tamamlanmasının ardından final değerlendirmeleri öncesi öğrencilerle canlı yayında bir araya gelen Rektör Mehmet Sarıbıyık, uzaktan eğitimi üniversitenin misyonu nedeniyle eylem olarak da söylem olarak savunmadıklarını ancak pandemi sürecinde hedeflerinin dönemi minimum zayiatla atlatmak olduğunu söyledi. SUBÜ’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında 2020 yılına ilişkin bir değerlendirmeyle başlayan ve pandemi sürecinde eğitimin zorluklarına değinen Rektör Sarıbıyık, daha sonra öğrencilerin önceden sormuş oldukları soruları cevaplandırdı.

Finallerden önce internet ortamında da olsa sizlerle birlikte olmayı arzu ettim

Canlı yayın ortamında olsa da öğrencilerle yeniden bir arada olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek programa başlayan Rektör Sarıbıyık, “Pandemi sürecinde Allah sizleri ve sevdiklerini muhafaza etsin. Finallerden önce internet ortamında da olsa sizlerle birlikte olmayı arzu ettim. Mottosu ‘bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz’ olan ve beceriyi benimseyen bir üniversite için uzaktan eğitimin eylemi de söylemi de zor oluyor. Bunu savunamayız da. Ancak üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirme gayretinde olmamız gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde minimum zayiatla maksimum faydayı nasıl elde ederiz kaygısındayız. Eğitim öğretimin temel yaklaşımında öncelikli olan iş, öğrenim kazanımlarının elde edilmesidir. Bunların bir kısmı derslerde, bir kısmı bireysel, bir kısmı iş ortamında elde edilebilir. Eğitim bilimcilerin yaptığı incelemelerde esas öğrenmenin yaparak ve bireysel çalışmalarla yani uygulamayla gerçekleştiği görülüyor” dedi.

En kısa zamanda sizlerle kavuşmayı ümit ediyoruz

Bilgi işlemle ilgili yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve bu nedenle süreç içerisinde bazı teknik aksaklıklar yaşanabildiğini belirten Sarıbıyık, “Yanlış olan bir şey varsa düzeltilir. Bu tarz konularda mağduriyet kesinlikle yaşanmaz. Hocalarımıza da ilettiğimiz gibi asıl olan öğrenim kazanımlarının elde edilmesidir. Sınav bunların formalitesidir. Şimdi bu sınavların zamanı. Eğitimle ilgili olan kısımda tedbirlerimizi alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Öğrenim kazanımı esaslı gittiğimiz için sınavlarda kamera açılmasını istemeyeceğiz. Öğrencilerimize güveniyoruz. Bir kısmınızın güçlükler içerisinde uzaktan eğitime imkan bulduğunuzu biliyoruz. Bahar Yarıyılı için içimizden uzaktan eğitime geçmemek ve öğrencilerimizle buluşmak geçiyor. Hocalar da boş tahtaya anlatıyor gibi oluyor. Sizin çektiğiniz sıkıntıları onlar da çekiyor. Bazı bölümlerde ve programlarda öğrencilerimizi okula getirebilir miyiz diye çalışmalar yapıyoruz. Aşıyla birlikte bu inşallah mümkün olur. En kısa zamanda sizlerle kavuşmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.
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