SUBÜ Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık atandı

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla SUBÜ Rektörlüğü görevine yeniden Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık atandı. Bir mesaj yayımlayan Sarıbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti ve yeni dönemdeki temel hedefleri paylaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yeniden atandı. Atama kararının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Rektör Sarıbıyık, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektörlük görevine yeniden atanmış olmanın onurunu yaşıyorum. Öncelikle bu vazifeyi şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Kuruluşundan bugüne üniversitemizin gelişmesi için her türlü katkıyı veren siyasilerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş dünyası temsilcilerimize; üniversitemizin daha iyi noktalara gelmesi için özveriyle çalışan akademik ve idari personellerimize, öğrencilerimize ve şehrimizin değerli insanlarına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeni dönemin hedefleri

2018 yılında kurulan SUBÜ’nün yapılanmasını 4 yıllık süreç içerisinde büyük ölçüde tamamladıklarını kaydeden Sarıbıyık, “+1 Eğitim Modeli ile üniversite-iş dünyası birlikteliğinde Türkiye’ye örnek üniversite haline geldik. Uygulama becerine sahip nitelikli insan ve yapılabilir Ar-Ge hedefleriyle hareket ederek hem +1 Eğitim Modelimizi hem de akademik çalışmaları destekledik. Üniversitemizi sosyal, kültürel faaliyetler ve topluma yönelik hizmet çalışmalarıyla yaşadığımız şehre ve ülkemize fayda sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için yoğun çaba gösterdik. 80 farklı ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrenci ile kültür ve ticaret elçileri yetiştirme noktasında önemli başarılar elde ettik. Önümüzdeki dönemde de SUBÜ’yü daha ileriye götürmek ve huzur ortamını devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Kampüs çalışmalarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora tezlerinin iş dünyasıyla yapılması, iş garantili bölümlerin açılması, MYO’ların organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet göstermesi ve üniversitemizin dijital dönüşümünün tamamlanması hedefleriyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.