SUBÜ personeli 2021’de eğitimlerle gelişti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimine 2021 yılında da katkı sağlandı.

SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığı, kurum içerisinde yürütülen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Uzaktan Eğim Kapısı Platformu’nun ‘Dijital Türkiye’ çalışmaları kapsamındaki eğitimleri de personeline tanımlayarak bu anlamda da gelişime destek sağladı. Kurum tarafından her ay düzenli olarak personele yazı ile bildirilen CBİKO eğitimleri ile raporlama yapılarak eğitim süreçlerinin takip edilebilmesi ve ölçülebilmesine de imkan sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen İnsan Hakları Eğitimlerinin yanı sıra, kurum tarafından belirlenen eğitimlerin personel tarafından alınması teşvik edildi. Yapılan ölçümlerde SUBÜ personelinin üniversitenin önerdiği eğitimlerin yanı sıra isteğe bağlı eğitimlerden de faydalandığı neticesine ulaşıldı. Netice itibariyle CBİKO sistemine eklenen 992 personelden 572’sinin eğitimlere katıldığı belirlendi. 19 personelin 30’un üzerinde eğitime katıldığı tespit edildi. Kişi başı 10 eğitim olmak üzere toplamda 6 bin 20 eğitim alındı. Konuya ilişkin olarak SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, CBİKO eğitimlerine ilgi göstererek en çok eğitim alan 3 personelin plaket verileceği ifade edildi.