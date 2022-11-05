SUBÜ otizm spektrum bozukluğu çalıştayı düzenledi

SUBÜ Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sakarya’dan 14 ilgili kurum temsilcisinin katılımıyla ‘Otizm Spektrum Bozukluğunda Tehditler, Fırsatlar ve Önlemler Çalıştayı’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin organizasyon ve yürütücülüğünde ‘Otizm Spektrum Bozukluğunda Tehditler, Fırsatlar ve Önlemler Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştaya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Serdivan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Hamit-Fatma Atay Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Sakarya Otizmle Yaşam Merkezi’nin de aralarında bulunduğu 14 kurumun temsilcileri katıldı. Çalıştayın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Tüm gün boyunca iki oturumda düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda otizm spektrum bozukluğunda eğitsel fırsatlar ve tehditler, toplumsal fırsatlar ve tehditler ile aile desteğinin artıları ve eksileri konularında üç masa çalıştı. Masalardan çıkan sonuçlar tüm katılımcıların yer aldığı ikinci oturumda alana ilişkin iyileştirmeler ve önlemler çerçevesinde tartışılarak konuya ilişkin Sakarya’da iş birliği içerisinde yürütülebilecek faaliyetler konuşuldu. Çalıştaydan elde edilen sonuçlar arasında farkındalık boyutunda yapılması gereken çalışmalara ilişkin örnek uygulamalar, birimler arası entegrasyonun efektif olarak sağlanması için yapılması gerekenler ve özellikle otizm spektrum bozukluğunu tüm boyutları ile ele alarak eğitim sürecinin yürütülmesine fırsat veren merkezin oluşturulması ihtiyacının tespiti yer aldı. Kurumlar arası iş birliği ile büyük proje çalışmaları yapılması ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik girişimlerin başlatılması kararları ile çalıştay sona erdi.