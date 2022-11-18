SUBÜ öğrencilerinin 53 projesine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçları açıklandı. SUBÜ öğrencilerinin toplam 53 projesi kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 53 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde kabul edildi. Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje programlarında lisans ve ön lisans düzeyinden 52 proje 2209-A, lisans düzeyinden 1 proje ise 2209-B olarak destek kazandı. Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.