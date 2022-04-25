SUBÜ öğrencilerinden kan ve kök hücre bağışı

SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Ramazan ayında azalan kan stoklarına katkı sağlamak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayıncılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları ile Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri Adapazarı Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katkı sağladılar. Öğretim Görevlisi Ersin Berk koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bulunan kan bağışı noktasında gerçekleştirildi. Birlikte yapılan iftarın ardından öğrenciler, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Daha sonra programa katılım sağlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, öğrencilerin taleplerini dinledi. Sosyal sorumluluk projelerinin öğrencilerin kişisel ve duygusal gelişimleri için önemli olduğuna dikkat çeken Öğretim Görevlisi Ersin Berk, “Geçtiğimiz süreçte üniversitemiz Kan Dostum SUBÜ kampanyasını başlatarak özellikle pandemi sürecinde azalan stoklara katkı sağlamıştı. Biz de bu etkinliğimizle kan bağışının düştüğü Ramazan ayında katkı vermek istedik” dedi.