SUBÜ öğrencileri diyabete dikkat çekti

SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı’da ilkokul öğrencilerine beden kitle endeksi ölçümü ve beslenme ile düzenli egzersiz hakkında bilgiler verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu’nda etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde okuldaki öğrencilerin beden kitle endeksi ölçüldü. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz hakkında bilgiler verilerek öğrencilerle oyunlar oynandı. Topluluğun akademik başkanı SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Tanrıkulu ve Doç. Dr. Feride Taşkın Yılmaz ise velilere diyabet eğitimi verdi.