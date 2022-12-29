SUBÜ öğrencileri Akyazı’da kitap bağışı yaptı

SUBÜ Kitap Topluluğu öğrencileri, Akyazı Yörükler İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklarla bir araya gelerek kitap bağışında bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu öğrencileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Akyazı’da bulunan Yörükler İlkokulu’nda öğrenim gören çocukların kitap okumayı sevmesi ve okumanın teşvik edilmesi amacıyla kitap bağışı etkinliği düzenledi. İlkokul öğrencilerinin her birine kitap hediye eden topluluk öğrencileri, çocuklarla tek tek ilgilenerek oyunlar oynadı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrenci topluluklarımızın sosyal sorumluluk faaliyetleriyle şehrin dört bir yanında gencinden yaşlısına insanlara dokunmasını önemsiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin yanında olmaya ve topluluk faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” denildi.