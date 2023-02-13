SUBÜ öğrenci toplulukları depremzedelerin yanında

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları depremzedelere yardım toplayarak destek oluyor.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonundaki öğrenci toplulukları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler için yardım çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar çerçevesinde 100’e yakın gıda kolisi bölgeye gönderilirken, sosyal medya üzerinden birçok yardım toplandı. Etno Spor Topluluğu ise depremzede miniklere moral vermek için boyama etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca Kızılay Sakarya tarafından kampüste oluşturulan kan bağışı noktasında 200 ünite kan desteği sağlandı. Bağış noktalarında aktif görev alan topluluklardan öğrenciler, deprem bölgesine gönderilmek üzere gıda, battaniye, kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.