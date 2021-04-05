SUBÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ayşen Gürcan olacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 6. konuşmacısı Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan olacak.

SUBÜ Konuşmaları’nın 6. konuşmacısı ‘İlgi ve Yeteneğe Bağlı Kariyer Planlaması’ başlıklı söyleşiyle Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan olacak. ‘İlgi ve Yeteneğe Bağlı Kariyer Planlaması’ başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü ise SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Halid Özgür gerçekleştirecek. Söyleşide öğrencilerin ve iş arayanların rekabetin her geçen gün daha da arttığı iş dünyasına atacakları adımlarda dikkat etmeleri gereken hususlar masaya yatırılacak. Kariyer planlamalarına en verimli şekilde yön verebilmeleri için ipuçları paylaşılacak.