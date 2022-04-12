SUBÜ Konuşmaları’nda nanoteknoloji konuşulacak

SUBÜ Konuşmaları’nın 29’uncu konuşmacısı ‘Nanoteknoloji ve Gelecek’ başlıklı söyleşiyle Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 29’uncu konuşmacısı ‘Nanoteknoloji ve Gelecek’ başlıklı söyleşiyle Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Can’ın üstleneceği söyleşide; nanoteknolojinin temelleri, insan hayatını kolaylaştıran yönleri, bu tür teknolojileri geliştirmek için sahip olunması gereken yetkinlikler ve gelecekte insan hayatına muhtemel etkileri gibi konular ele alınacak. Söyleşi 13 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.