SUBÜ Konuşmaları’nda gündem biyoteknoloji ve bor olacak

SUBÜ Konuşmaları’nın 34’üncü konuşmacısı yaptığı bilimsel çalışmalar, yürüttüğü Ar-Ge projeleriyle Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 34’üncü konuşmacısı İlim Yayma Büyük Ödülü sahibi Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin olacak. ‘Türkiye’de Biyoteknoloji Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Bor’ başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü SUBÜ Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız üstlenecek. Söyleşide bor kullanımını sağlayacak teknolojiler ve kullanım alanları, biyomedikal teknolojide Türkiye’nin yaptığı atılımlar ve gelinen son nokta değerlendirilecek.