SUBÜ Konuşmaları’nda çevre kirliliği ele alınacak

SUBÜ Konuşmaları’nın 35’inci konuşmacısı ‘Çevre Kirliliği ve İnsan Sağlığı’ başlıklı söyleşiyle TÜBİTAK Bilim Ödülü ve İlim Yayma Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 35’inci konuşmacısı, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve İlim Yayma Ödülü sahibi Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Can’ın yapacağı söyleşi ‘Çevre Kirliliği ve İnsan Sağlığı’ başlığıyla gerçekleştirilecek. Söyleşide çevre kirliliğine sebep olan etmenler, bunların azaltılması için yürütülen ve yürütülmesi gereken çalışmalar, kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkisi ile kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için çevrenin bulundurması gereken nitelikler üzerinde durulacak. Üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak söyleşi, 2 Kasım Çarşamba saat 14.00’te gerçekleştirilecek.