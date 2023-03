SUBÜ KOBİ’ler için bir çözüm merkezi

SUBÜ Karasu MYO Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Güleç tarafından yerli bir bıçak firmasının yeni yüzey taşlama makinesi ihtiyacı doğrultusunda hazırladığı proje KOSGEB Ür-Ge çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Güleç, üniversitenin KOBİ’ler için bir çözüm merkezi olduğunu söyleyerek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Karasu Meslek Yüksekokulu Makine ve Kaynak Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Güleç’in kurguladığı ve yazım desteğini verdiği ‘Beş Eksenli CNC Kontollü Dairesel Taşlama Yapabilen Kesici ve Bıçak Yüzey Taşlama Makinesinin İmalatı’ başlıklı proje KOSGEB Ür-Ge çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Sakarya’da faaliyetlerini sürdüren Teknoloji Bıçak firmasının üniversiteye yaptığı başvuru üzerine hazırlanan proje ile şu anda üretimi bulunmayan yenilikçi ve hassas bir şekilde lazer kesim formuna sahip endüstriyel bıçakların taşlanması için makine imalatı gerçekleştirilecek. Böylelikle yenilikçi bir ürün imal edilecek ve bu ürünle sektörün ihtiyaç duyduğu hassasiyette bıçak yüzey taşlamaları yapılabilecek. Ayrıca makinenin ihracatının da yapılması bekleniyor.

Üniversitenin her daim sanayinin yanında olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güleç, “Şehrimizde küçük ve orta ölçekli birçok firma faaliyet gösteriyor. Ancak bu firmalar ihtiyaçları ve gelişim planları doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge planlarının nasıl yapılacağını bilmiyor. Biz her zaman firmalarımızın yanındayız. Üniversite bir çözüm merkezi. Biz hocalar olarak yenilikçi ürünler için şehrimizin sanayicisine ve KOBİ’lerine destek sağlamaya her zaman hazırız” dedi.