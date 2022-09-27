SUBÜ KARMER “Kariyer Merkezleri Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARMER) ev sahipliği yaptığı “Kariyer Merkezleri Çalıştayı” 11 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökdemir Ekici’nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay; ‘Kariyer Merkezlerinin Mevcut Durumu ve Öğrencilere Yönelik Faaliyetleri’, ‘Mezunlarla İlişkiler’, ‘Kariyer Merkezlerinin Tanınırlık Faaliyetleri’ ve ‘Dijitalleşme ve ‘Kariyer Merkezlerinin Uyumu’ başlıklarında dört oturumda gerçekleştirildi. Çalıştayda üniversiteler karşılıklı tecrübe aktarımında bulundu.

Çalıştayın en öne çıkan kararı kariyer merkezleri için ortak bir model-sistem geliştirilmesi temasıyla yeni çalıştaylar düzenlenmesi oldu. Çalıştayın kapanış oturumuna katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, tüm katılımcılara verdikleri destek için teşekkür etti. Çalıştayda; Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Kariyer Merkezi yetkilileri yer aldı.