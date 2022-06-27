SUBÜ Kariyer Zirvesi gelenekselleşecek

SUBÜ’nün topluma hizmet süreçlerinde faaliyet gösteren birimlerinin temsilcileri değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Kariyer Zirvesi’nin olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ve bunu geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ), topluma hizmet süreçlerinde faaliyet gösteren koordinatörlükler ve araştırma merkezlerinin yöneticileri ve ilgili süreçlerden fakülte ve meslek yüksekokullarında sorumlu olan dekan yardımcıları ile müdür yardımcıları değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2021-2022 Akademik Yılı’ndaki çalışmalar değerlendirildi, sunumlar yapıldı ve 2022-2023 Akademik Yılı için neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda SUBÜ Kariyer Zirvesi’ne katkıları nedeniyle birim temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

SUBÜ Kariyer Zirvesi’nin başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, “Tüm birimlerimiz iyi bir şekilde organize oldu ve birçok konuk ağırlandı. Öğrencilerimiz iş dünyasının içindeki isimlerle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Çıktılarına baktığımızda birçok olumlu katkı sağlayan SUBÜ Kariyer Zirvesi’ni gelenekselleştirmeye karar verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliğimiz sürecek” dedi.

Toplantıda Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı, üniversitenin kurumsal performans göstergelerine yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve çıktıları ile ilgili bilgiler paylaştı. Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi ile eşgüdümlü olarak gerçekleştirilen çalışmalar, önemsenen başlıklar ve gelecek dönemlerde yapılması planlanan etkinliklerden bahsetti.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal, kadına yönelik şiddeti engelleme ve aile kurumunun önemine dikkat çeken çalışmaları anlattı. Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Kınalı, engelli öğrencilerin sorunlarına yönelik ürettikleri çözümleri sundu. Yeni kurulan Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. Asena Boztaş yoğunlaşacakları konuları aktardı. Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Karakaş otizm farkındalığına ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Yılmaz ise öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimleri için yaptıkları çalışmaları özetledi.