SUBÜ Genç Kalite Topluluğu YÖKAK çalıştayında

Kalite çalışmalarına devam eden SUBÜ’de Genç Kalite Topluluğu, YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenecek Öğrenci Toplulukları Çalıştayı’na katılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Kalite Topluluğu; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 27-28 Ekim tarihlerinde online olarak ‘Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Güçleniyor’ sloganıyla düzenlenecek Öğrenci Toplulukları Çalıştayı’nda yer alacak. Kalite güvencesi kapsamında öğrenci topluluklarının tecrübe paylaşımı ve birbirleri ile etkileşimini arttırmak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, SUBÜ Genç Kalite Topluluğu Başkanı Muhammed İyisan ve Başkan Yardımcısı Sena Er konuşmacı olarak katılacaklar. Çalıştayı tüm öğrenciler yokak.gov.tr adresinde verilen bağlantıdan izleyebilecek.