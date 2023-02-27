SUBÜ depremzedeler için kışlık kıyafet üretiyor

SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğretim elemanlarının uygulamasıyla depremzedeler için kışlık kıyafet üretimi gerçekleştiriliyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğretim elemanları tarafından hayata geçirilen uygulamayla, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik kışlık kıyafet üretimi gerçekleştiriliyor. Ferizli Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerinin katkı verdiği üretim sürecinde 5-13 yaş arası çocuklar için takım, kadın takımı, kadın sweatshirt, erkek mont erkek yelek üretiliyor. Ferizli MYO’yu ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceleyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, depremzedeler için üniversite birimlerinin özveriyle çalışmasından duydukları memnuniyeti aktararak tüm gönüllüleri tebrik etti.