SUBÜ depremzedeler için ekmek üretimine başladı

SUBÜ Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara gönderilmek üzere ekmek üretimi başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde etkilenen vatandaşlar için ekmek üretimi başlatıldı. Üretim sürecinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, Aşçılık Programı akademisyenleri ve öğrencileri ile bölge halkından vatandaşlar da yer alıyor.

Destek sağlamak ve teşekkür etmek için üretim yapan ekiple bir araya gelen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Depremzede vatandaşlarımıza ve devletimizin ilgili kurumlarına elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ekmek hizmetimiz de onlardan biri oldu. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve bölge halkı el ele vererek önemli bir iş gerçekleştiriyorlar. Israrla bölgeye gitmek isteyen arkadaşlarımız var ve onları zor tutuyoruz. Çünkü elinde alet, edevat, iş makinesi olmayan insanlar şu aşamada ancak buralardan katkı sağlayabilirler. Depremin büyüklüğü ve etkilediği alan göz önüne alındığında bu işlerin uzun süre boyunca süreklilik sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. İnsanlarımızın fedakarlıkları oldukça Allah’ın izniyle biz bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Sizleri böylesi çabaların içinde görünce ben de duygulandım ve mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.