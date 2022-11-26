SUBÜ deprem bölgesinde aktif görevdeydi

SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü’nün acil talebi doğrultusunda Düzce Gölyaka’da depremin ardından yürütülen çalışmalarda yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arama ve Kurtarma Ekibi, Düzce Gölyaka’da meydana gelen depremin ardından AFAD Sakarya İl Müdürlüğü’nün acil talebi doğrultusunda oluşturulan 9 kişilik ekiple bölgede yürütülen çalışmalara katıldı. Çalışmalarda Sakarya’dan SUBÜ ekibi ile birlikte AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın da aralarında olduğu 50 kişilik ekip yer aldı. SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi çadır kurulumu, sosyal destek, battaniye, yastık ve iaşe dağıtımı gibi faaliyetlerde yer aldı. Ayrıca elektriği kesilen vatandaşlar ile yurt ve barınma sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorunlarına yardımcı olundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ekip hakkında bilgi verildi. Bakan Soylu ise destekler için SUBÜ ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür etti.