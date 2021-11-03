SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye çıkıyor

SUBÜ, Geyve MYO Alifuatpaşa Yerleşkesi inşaatının tamamlanması için 25 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Belediyesi ve EPAŞ Grup arasında imzalanan protokolle Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Yerleşkesi inşaatının betonarme karkas ve duvar imalatları tamamlanmıştı. Binanın inşaatında geri kalan kısımların tamamlanması için SUBÜ ile Alifuatpaşa Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği arasında inşaatın SUBÜ’ye devir işlemlerini gerçekleştiren bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında SUBÜ ve derneğin inşaatın tamamlanarak eğitim-öğretimin başlamasına yönelik sorumlulukları Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Dernek Başkanı Hasan Çetinkaya tarafından imza altına alındı.

Protokol kapsamında SUBÜ; inşaatın tamamlanması için hizmet binası ile bahçedeki kantin ve güvenlik binasının mimari, statik, mekanik, elektrik ve bağlantılı uygulama projelerini dikkate alarak inşaatı tamamlayacak. Alifuatpaşa Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği ise bahçe duvarı, peyzaj düzenlemeleri ve bağlantı yollarını SUBÜ’nün taleplerini karşılayacak şekilde projelendirerek imalatları tamamlayacak. 3 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip binada 12 sınıf, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve yemekhane bulunacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Alifuatpaşa Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği ile imzaladığımız protokol hayırlı olsun. 25 Kasım Perşembe günü inşaatı tamamlamak üzere SUBÜ olarak ihaleye çıkacağız. Binanın bu aşamaya gelmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye, Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya’ya, EPAŞ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Alaeddin Eyüboğlu’na ve Alifuatpaşa Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği’ne teşekkür ediyorum. Her yönüyle modern bir eğitim yuvasını hem üniversitemize hem de Alifuatpaşa’ya kazandırmış olacağız” diye konuştu.