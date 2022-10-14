SUBÜ 7 akademik personel alacak

SUBÜ, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 7 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Geyve Meslek Yüksekokulu ve Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla, 1 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.