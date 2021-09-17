SUBÜ, 3 bin öğrencisini törenle uğurladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020-2021 yıllarında mezun ettiği 3 binden fazla öğrencisi için pandemi sebebiyle ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirerek öğrencilerini uğurladı.

SUBÜ, 2020-2021 yıllarında mezun ettiği 3 binden fazla öğrencisi için pandemi sebebiyle ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirerek öğrencilerini uğurladı. Esentepe kampüsü içerisinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumunda mezunlar için tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, akademisyenler ve aileler katıldı. Tören mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizin en önemli farklarından birisi ’üniversite-iş dünyası iş birliğinin kilit noktasını onlar teşkil ediyor. Bugün buradaki bütün mezunlarımız önceki dönemlerinde sizlerin yanında çalışıyorlardı. Bu üniversitemizin en önemli farkı. Dolayısıyla iş dünyası, mezunlarımıza daha öğrenciyken kucak açtınız, onlara sahip çıktınız, iş deneyimi kazanmalarını sağladınız hatta iş verdiniz ekmeğinizi bölüştünüz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Öncüsü oldukları +1 eğitim modelinin öğrencileri iş hayatına bir adım önde başlattığını aktaran Sarıbıyık, bugün yaklaşık 3 bin öğrenciyi mezun etmenini gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yıllar sonra dönüp baktığınızda okulda bir hocadan duyduğunuz bir cümlenin ya da +1 uygulamalı eğitiminiz esnasında iş yerinde yaşadığınız bir deneyimin size nasıl yol gösterdiğini göreceksiniz. Öncüsü olduğumuz ’+1 eğitim modeli’ sizi iş hayatına bir adım önde başlattı. Bu model sizleri, iş dünyasının ihtiyacı olan iş gücü ile buluşturduğu gibi kendi işini kurmak isteyenlere de sahayı tanıma fırsatı verdi. İşte buna ’kazan kazan’ diyoruz, yani hep birlikte kazançlı çıkıyoruz” diye konuştu.