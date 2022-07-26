SUBÜ 22 takımla TEKNOFEST 2022’de

Bu yıl Karadeniz’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022’ye SUBÜ’den farklı kategorilerde toplam 22 takım katılacak.

TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleştirilecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 35 takımdan rapor aşamalarını geçen 22 takımla TEKNOFEST 2022’de temsil edilecek. TEKNOFEST 2022’ye ilişkin görüşlerini paylaşan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı, Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün öğrencilerin imkanlarını genişlettiğini vurgulayarak, yarışlara katılacak takım sayısının arttığını belirtti.

TEKNOFEST 2021’de önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Kamanlı, “Teknofest 2021’e 18 Takım ile katılım sağlayan üniversitemiz 5 farklı kategoride önemli başarılar elde etti. SkyLine Takımımız Uçan Araba kategorisinde 2’ncilik, Abra-İHA Takımımız Sabit Kanat Kategorisinde, ARTEK topluluğu bünyesinde bulunan Artek Hyperion takımımız da Uluslararası Döner Kanat Kategorisinde mansiyon ödülleri aldı. Yine SUBÜ TETRA Elektromobil Öğrenci topluluğu tarafından tasarlanan Revolt Evo Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda 8’incilik elde ederken, Ulaşımda Yapay Zekâ Kategorisinde APRİKOD takımımız da 243 takım arasında 5’inci olmuştu” dedi.

“22 takım finalist olmaya hak kazandı”

TEKNOFEST 2022’ye katılacak takımlarla da ilgili bilgiler veren Kamanlı, “Ülkemizde bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü 2022 yılında üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü olarak TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Rektörümüz Mehmet Sarıbıyık’ın katılımlarıyla Teknoloji Yarışmaları Alanı açılışı gerçekleştirildi. Koordinatörlüğün kurulması ile öğrencilerimizin imkanları oldukça genişledi ve bu sayede TEKNOFEST 2022 için üniversitemizin takım başvuru sayısı önemli miktarda arttı. Bu çerçevede; TEKNOFEST 2022’ye İNARO topluluğundan 8 takım, ARTEK topluluğundan 6 takım, UZİNOVA topluluğundan 3 takım, TETRA topluluğundan 2 takım ve bireysel başvurular ile 16 takım olmak üzere toplamda 12 farklı kategoriden 35 takımla başvuru yapıldı. Başvuru yapan 35 takımımızdan 22 tanesi rapor aşamaları geçerek finalist olmaya hak kazandı. Öğrencilerimizin bilgilerini beceriye dönüştürerek katılacakları yarışlarda takımlarımıza başarılar diliyor, bu gayretli çalışmaları için öğrencilerimizi ve onlara destek olan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.