SUBÜ 22 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) KPSS ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu toplam 22 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla; 2 adet lisans mezunu mühendis, 2 adet lisans mezunu büro personeli, 8 adet ön lisans mezunu büro personeli, 6 adet ön lisans mezunu destek personeli, 2 adet lise ve dengi mezunu destek personeli, 2 adet lise ve dengi mezunu teknisyen olmak üzere toplam 22 personel alınacak. İlanlara başvurular 31 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 14 Şubat 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. 18 Şubat 2022 Cuma günü ilan edilecek sonuçlar ve tüm detaylar https://personel.subu.edu.tr adresinden takip edilebilecek.