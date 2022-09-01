SUBÜ, 2022 Sakarya EXPO’da şehrin tanıtım faaliyetlerine katkı sağladı

SUBÜ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Sakarya EXPO’da SADEM, SAYEM ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile yer alarak şehrin tanıtım faaliyetlerine katkı sağladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği 2022 Sakarya EXPO’ya katılım sağlayarak şehrin tanıtımı faaliyetlerine katkı sağladı. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte üniversitenin standında dört gün boyunca Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) uluslararası öğrencilerle yer aldı. İlgili yetkililer tarafından Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SAYEM) topluma hizmet, mesleki eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri tanıtıldı. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ise öğrencilerin geliştirdikleri ve TEKNOFEST’te başarılar elde eden elektrikli araç ve insansız hava araçlarını sergiledi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da 2022 EXPO Sakarya’yı ziyaret ederek hem üniversitenin standını hem de fuarda yer alan diğer stantları gezdi.