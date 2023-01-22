Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü’nden bakın neler çıktı

Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü’nün kıyı kesiminden lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıktı. Belediye ekipleri, Sakarya ve Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nün çevresindeki atıkları topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde temizlik çalışması yürütüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki lastik, plastik, cam ve metal atıkları topladı.