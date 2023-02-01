Su sayaçları için "don" uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tesisat ve su sayaçlarında yaşanabilecek don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşları tesisat ve sayaçlarda yaşanabilecek donmalara karşı uyardı. SASKİ tarafından yapılana açıklamada, "Su tesisatlarının soğuk havayla temas ederek donmaması için koruma altına alınmalı veya izole edilmelidir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuktan etkilenen sayaçların çalışmasında sorunlar yaşanabilir" denildi.