Spor yorumcusu Arıkan, Aynalıkavak Sohbetlerinin konuğu oldu

Tecrübeli spiker ve spor yorumcusu Erdoğan Arıkan, Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Aynalıkavak Sohbetlerinin konuğu oldu.

Tecrübeli spiker ve spor yorumcusu Erdoğan Arıkan, Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Aynalıkavak Sohbetlerinin konuğu oldu. Adapazarı anılarını katılımcılarla paylaşan Arıkan, Sakarya’nın sokaklarında büyüdüğünü anılarını unutamadığını aktardı. Adapazarı Belediyesi’nin davetinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan Arıkan, “Burada olduğum için çok mutluyum. Ben Adapazarı’nın çocuğuyum, Çeşme Meydanı’nda doğdum ve Adapazarı’nın sıcaklığını o yıllarda yaşadım. Burada unutulmaz anılarım, çok sevdiğim dostlarım var. Karaosman İlkokulu’ndaki öğretmenim ile hala görüşüyoruz. Hayatımdaki rolü çok büyük. Bu şehirde ben sevgiyi tattım. Bu buluşma benim için gurur verici. Davetleri için Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya teşekkür ediyorum" dedi.

"Nitelikli bir gençliğe daima ihtiyacımız var"

Çalışma hayatına çırak olarak başladığını vurgulayan Arıkan, “İlkokul 3’üncü sınıfa geçtiğim zaman babam beni eniştemin yanına çırak olarak verdi. Dükkanın ön, yan ve arka cepheleri vardı. Ön cephede durabilmek için yan ve arka cephelerde deneyim kazanmak gerekiyordu. Daha bu yaşlarda hayata dair bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Çalışma hayatıma Adapazarı’nda başladım. Şimdiki gençlere tavsiyem de kendilerini tanımaları, sorumluluk sahibi olmaları ve her geçen gün kendilerine değer katacak işler yapmaları. Nitelikli bir gençliğe daima ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"Adapazarı’mızdaki bu sıcaklığı daima koruyacağız"

Tecrübeli spiker Arıkan’a katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Işıksu, “Erdoğan Bey bu gece katılımlarıyla bizleri çok mutlu etti. Kendisini ve onun Adapazarı’nı keyifle dinledik. Her türlü kültürel zenginliğin kendine yer bulduğu Adapazarı’mızdaki bu sıcaklığı daima koruyacağız. Başta Erdoğan Bey’e ve siz katılımcılarımıza gecemize teşrifleriniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.