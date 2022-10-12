‘Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği İle Gelecek’ protokolü imzalandı

İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan kurslar için düzenlenen ‘Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği ile Gelecek’ projesinin protokolünde konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İnşallah bu vesile ile öğrencilerimiz kaliteli zaman geçirmek ile birlikte yeteneklerini de görebilecek” dedi.

Erenler’de öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Erenler’de eğitim gören 7-13 yaş grubu ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik basketbol, voleybol, taekwondo, judo, güreş, jimnastik, masa tenisi, hentbol, atletizm, badminton, bocce, dart, halk oyunları, okçuluk, kick boks, mangala, satranç, karete, başlıca resim, müzik, tiyatro, drama, yazarlık, sinema ve origami kurslarının ‘Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği İle Gelecek’ protokolü Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından imzalandı. Programda projenin paydaşları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve Erenler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Çelikten de hazır bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Öğrencilerimizin derslerinden kalan zamanlarını spor, kültür ve sanat faaliyetleri ile değerlendirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl spor ve kültür üzerine düzenlenen kurslara bu yıl sanat kurslarını da ekliyoruz, müzik aletlerini öğrencilerimiz ile buluşturacağız. İnşallah bu vesile ile öğrencilerimiz kaliteli zaman geçirmek ile birlikte yeteneklerini de görebilecek. Kaymakamımıza ve ilgili ilçe müdürlüklerimize projedeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Öğrencilerimizin okullarında derslerinden harici zamanlarda spora, kültüre ve sanata yönelmeleri için güzel bir projeye imza atıyoruz. Bu çerçevede açılacak birbirinden güzel spor, kültür ve sanat kursları ile öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de öğrenecek. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.