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‘Spor Araştırmaları’ için çalıştay düzenlendi

SUBÜ’de TÜBİTAK’ın ‘Spor Araştırmaları’ çağrısına yönelik olarak bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin çağrı doğrultusundaki proje fikirleri destekleme programları kapsamında değerlendirildi.

SAKARYA 20.09.2021, 19:27
‘Spor Araştırmaları’ için çalıştay düzenlendi

SUBÜ’de TÜBİTAK’ın ‘Spor Araştırmaları’ çağrısına yönelik olarak bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin çağrı doğrultusundaki proje fikirleri destekleme programları kapsamında değerlendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ‘1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında açılan ‘Spor Araştırmaları’ başlıklı çağrıya yönelik çalıştay gerçekleştirildi. SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin gerçekleştirdiği çalıştayda TÜBİTAK çağrısının alt başlıkları incelenerek başvurusu yapılabilecek projeler değerlendirildi. Teknoloji Transfer Ofisi’nin proje yazım sürecinde sağlayacağı destekler hakkında bilgi paylaşılarak akademisyenlerden gelen sorular cevaplandırıldı. Çalıştaya SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ile Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri katıldı.

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