Spiritüel enerji uzmanı yılın en başarılısı seçildi

Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Spiritüel Enerji Uzmanı Yaşam İlişki Koçluğu yapan Damla Kardelen Koşar ise ‘Yılın En Başarılı Spiritüel Enerji Uzmanı’ ödülüne layık görüldü.

Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri, sahiplerini buldu. Bu çerçevede uzun yıllardır hizmet veren Damla Kardelen Koşar, ‘Yılın En Başarılı Spiritüel Enerji Uzmanı ödülüne layık görüldü. Gerçekleştirdiği enerji çalışmaları ile insanlara destek olan Koşar, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.