Sorumsuz tır şoförü trafiği kilitledi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatte ilçe merkezine girerek trafiği kilitleyen tır sürücüsü tepkilere sebep oldu.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Necati Temel Caddesi Konuralp İlkokulu kavşağından Ada Caddesi’ne geçiş yapmak isteyen tır, ilçe merkezinde trafiği kilitledi. Bir süre kapalı kalan trafikte bazı sürücüler geri dönüş başka güzergahlar üzerinden yollarına devam etti. Bazı sürücüler ise korna çalarak tır şoförüne tepki gösterdi.