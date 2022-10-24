Sonbahar tonları arasında unutulmaz deneyim yaşadılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşü programı çerçevesinde 100’e yakın doğasever Akyazı Sulucaova ve Yörükyeri yaylalarında sonbaharın tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri Sakarya’nın cennet köşelerinde buluşturuyor. Her yıl gerçekleştirilen ve çok yoğun bir talep gören doğa yürüyüşü etkinlikleri hafta sonu farklı bir rota ile devam etti. Kayıtlar açıldığı günden itibaren başvurularını yapan yaklaşık 100 doğa tutkunuyla Akyazı’nın iki harika yayla destinasyonu keşfedildi. Sulucaova ve Yörükyeri Yaylası’nda sonbaharın ortaya çıkardığı manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

Doğanın kalbinde gerçekleştirilen yürüyüşte çam ormanları, yayla köyü arasından yürüyüş parkuru geçildi. İki farklı yayla köyünde ahşap yapım eski evler arasında mola veren yürüyüş ekibi güz mevsimini çektikleri harika fotoğraflarla hatıralarına kaydetti. Liderleri eşliğinde günün erken saatlerinde yürüyüşe başlayan ekipler 20 kilometrelik parkuru geçerek günü tamamladı. Sonbaharda yaprakların sarının tonlarını aldığı, doğanın güz renklerine büründüğü günlerde yapılan bu yürüyüş doğa tutkunlarının memnuniyetini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mız doğanın en güzel özellikleriyle donatılmış bir cennet bahçesi gibi. Biz de vatandaşlarımızın doğayı yaşaması, keşfetmesi için adımlar atıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan doğa yürüyüşlerimizin sonuncusu gerçekten harika bir deneyim oldu. Doğaseverler Sulucaova ve Yörükyeri’nde sonbaharı tüm ayrıntılarıyla yaşadı. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. sakarya.bel.tr adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz" denildi.