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Sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde Sonbahar dönemi yeniden başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 16 Ekim Pazar günü Doğançay Şelalesi ile gerçekleştirilecek.
SAKARYA 10.10.2022, 11:12
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde Sonbahar dönemi yeniden başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 16 Ekim Pazar günü Doğançay Şelalesi ile gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde Sonbahar dönemi yeniden başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 16 Ekim Pazar günü Doğançay Şelalesi ile gerçekleştirilecek.
8 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde sonbahar dönemi 4 Aralık Pazar günü Pamukova Melekşe Oruç-Akçay Parkuru ile sona erecek.