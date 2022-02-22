Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
‘Son 5 Dakika’ oyunu tiyatroseverlerle buluştu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika’ isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.
SAKARYA 22.02.2022, 16:16
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika’ isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.
Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında AKM’de Tiyatro Retorik tarafından ‘Son 5 Dakika’ isimli tiyatro gösterimi sahnelendi. Aile komedisini konu alan tiyatro oyunu, salonda yerini alan sanatseverlerden tam not aldı.