Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

SAKARYA’DA KORONA VİRÜS KAPSAMINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ. HAFTANIN İLK GÜNÜNDE BANKA, PTT VE MARKET GİBİ YERLERDE OLUŞAN KUYRUKLARI POLİS EKİPLERİ KONTROL ALTINDA TUTTU.

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

SAKARYA’DA KORONA VİRÜS KAPSAMINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ. HAFTANIN İLK GÜNÜNDE BANKA, PTT VE MARKET GİBİ YERLERDE OLUŞAN KUYRUKLARI POLİS EKİPLERİ KONTROL ALTINDA TUTTU.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:49
4 Okunma
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sakarya’da korona virüs kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dışarı akın etti. Haftanın ilk gününde banka, PTT ve market gibi yerlerde oluşan kuyrukları polis ekipleri kontrol altında tuttu.

Dünyayı saran korona virüsü kapsamında virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlar artıyor. Kararlar neticesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın sona ermesi ve haftanın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar dışarı akın etti. Sakarya’da semt pazarları ve banka önleri vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte pazar girişinde önlemleri artırırken, banka önlerinde bulunan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

PTT ve banka önlerinde oluşan kuyrukları polis ekipleri kontrol altında tuttu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim