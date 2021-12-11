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Soba bacasından çıkan yangın üst katı kullanılamaz hale getirdi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
SAKARYA 11.12.2021, 16:19
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. S.’ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evin üst katında soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, konuya ilişkin inceleme başlatırken yangının çıktığı ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.