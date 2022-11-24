‘Sırf Tiyatro’ AKM’de kahkahaya boğdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin AKM’de seyirciyle buluşturduğu Sırf Tiyatro ekibinin ‘Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ isimli oyunu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde birbirinden eğlenceli tiyatro gösterilerini ağırlıyor. AKM’de izleyicinin karşısına çıkan tiyatro ekibi ‘Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ isimli komedi oyununu oynadı. Bir kişinin psikiyatri randevusunu konu alan tiyatro gösterisi kahkahalarla izlendi. Sakaryalı kültür sanat dostlarından tam not alan gösteri, izleyicilere aynı zamanda ruh sağlığının önemine dikkat çeken mesajlar verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızı kültürle, sanatla yoğurulmuş bir mozaiğe dönüştürmek için çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Her gün birbirinden güzel programlarda hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür sanat takvimimiz yeni ve ilgi çekici programlarla devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” denildi.