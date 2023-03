Sınava girecek öğrenciler dikkat: "Başarılı olmak için not tutmak çok önemli"

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Zümre Başkanı Şükran Akgün, sınavlara hazırlanan öğrenciler için başarılı olmanın not tutarak çalışmaktan başladığını aktardı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Edebiyat Zümre Başkanı Şükran Akgün, sınavlara hazırlanan öğrenciler için tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere eksik kaldıkları konuları gidermeleri yönünde tavsiye veren Akgün, "Soru çözümlerinizi mutlaka soru bankasından yapmalısınız. Yanlış ya da boş bırakılan sorular adına bireysel bir çalışma yapabilirsiniz. Öğretmenlerinizden destek alarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Özellikle edebiyat dersinde soru çözerken tüm seçenekleri incelemelisiniz. Soruları detaylı inceleyerek doğru ve yanlışlar üzerinden konu tekrarı da yapmanız sizin çok önemli. Bu sayede edebiyat alanında daha başarılı olabilirsiniz. Yazar-eser soruları özellikle çok önemlidir. Hemen hemen her sınavda çıkıyor. Bu soruları çözerken önceden hazırladığınız ders notlarını yanınızdan ayırmayın. Sorularda verilen tüm seçenekleri çözüm sırasında not alarak çözmeye gayret edin. Bu daha çok akılda kalmasını sağlar. Bu tip ufak notlar her ders için önemli ancak edebiyat için olmazsa olmazdır. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeden asla sınava girmeyin. Tüm öğrencileri hedefine ulaştıracak olan başarı başka bir şekilde olamaz. Aydınlık bir gelecek için tüm öğrencilerin verimli çalışmasını tavsiye ediyorum” dedi.