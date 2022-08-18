Şiddetli ağrıların en başında kronik migren ve yüz ağrıları geliyor

Genellikle kanser ağrıları, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, sebebi belirlenemeyen ağrılar gibi sıkıntılarla mücadele eden algoloji bölümü, tanı ve rahatsızlıkların tedavisiyle mücadele ediyor. Bu çerçevede Özel Adatıp Hastanesi bünyesinde Algoloji Polikliniği’nde hizmet veren Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, ağrı tedavileri ile ilgili bilgiler verdi. Fizik tedavi, nöroloji ve anesteziyoloji alanında uzman olan kişilerin yandal sınavına girdiklerini belirten Tuncer, sınavdan başarı elde ettikten sonra algoloji alanında eğitim gördüklerini aktardı.

“Hastayla konuşarak işlemlerimizi yapıyoruz”

Algoloji uzmanlarının en sık karşılaştığı hastalıkların başında, kronik migren ve yüz ağrılarının geldiğini söyleyen Tuncer, “Trigeminal nevralji gibi hayatı oldukça etkileyen ağrılarda ilaç tedavisine ek olarak iğneli işlemleri uyguluyoruz. Hasta tamamen uyumadan lokal anestezi altında ameliyathane ortamında steril şartlarda radyofrekans uygulamalarını ya da ultrason eşliğinde yatak başı uygulamalarla hastayla konuşarak işlemlerimizi yapıyoruz. Tüm işlemlerimizde görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz. Günü birlik takiple, aynı gün hastalarımızı taburcu ediyoruz. Bel ve bacak ağrılarında ise ameliyata uygun olmayan ya da riski yüksek olan, ameliyat olsa dahi devam eden ağrısı olan, bunun yanı sıra fizik tedaviden ve ilaç tedavisinden yeterince faydalanmayan hastalarda, iğneli işlemler yapıyoruz. Ameliyathanede tam uyutulmadan, ancak hafif stres azaltıcı ilaçlar ve lokal anestezi eşliğinde fıtığa, sinir basısına ya da omur eklemlerine yönelik İlaç ya da tek başına radyofrekans iğne tedavileri ile ağrıyı azaltmayı amaçlıyoruz. Nokta atışı da denilen yöntemle yani ağrıya sebep olan yere özel iğnelerle işlem yapıyoruz. Ultrason eşliğinde de kalça eklemi ve bel omur eklemlerine yönelik işlemleri yatak başı yapabiliyoruz. Günübirlik işlemin ardından birkaç saat takip ettiğimiz hastalarımızı taburcu ediyoruz” dedi.